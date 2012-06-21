Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Представники NASA оголосили про завершення випробувань космічного телескопа Джеймса Уебба (JWST), який відправлять по воді на космодром Куру на північно-східному узбережжі Південної Америки.

Після того, як телескоп пройшов усі випробування, інженери склали піддони сонцезахисних козирків, поклали центральну вежу і «упакували» все разом, щоб ці компоненти можна було розмістити в транспортному контейнері. Всі приготування завершать у вересні.

Опинившись на космодромі, JWST спакують в обтічник ракети-носія Ariane 5 і відправлять в космос імовірно в жовтні-листопаді. Джеймс Уебб працювати в другій точці Лагранжа системи Сонце-Земля на відстані понад мільйон кілометрів від нашої планети, тому, на відміну від «Хаббла», астронавти не зможуть відвідати його для ремонту або модернізації.

Очікується, що наукові спостереження почнуться приблизно через півроку після запуску. Телескоп скануватиме космос в інфрачервоному діапазоні не менше десяти років.

Телескоп Джеймса Уебба – це орбітальна інфрачервона обсерваторія з діаметром дзеркала 6,5 метра і масою 6,2 тонни. Планується, що він виявить світло перших зірок і галактик, сформованих після Великого вибуху і допоможе астрофізикам дізнатися про те, коли і де почалася реіонізація Всесвіту, і що її викликало.

Передбачається, що обов’язки нового телескопа увійде безпосереднє спостереження за екзопланетами. Також він вивчить об'єкти всередині Сонячної системи. У числі перших його дзеркала будуть спрямовані на супутник Юпітера Європу і на супутник Сатурна – Енцелад.

Розробка телескопа почалася ще в кінці минулого століття, проте завершення його збірки (і запуск) неодноразово переносилися.