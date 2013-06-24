Щонайменше вісім людей загинули, десятки постраждали внаслідок тисняви, яка виникла у ніч відкриття музичного фестивалю Astroworld у місті Г’юстоні штату Техас. Жертвам було від 14 до 27 років, повідомляє ВВС. Поліція перевіряє повідомлення, що хтось із присутніх розповсюджував у натовпі наркотики.

Інцидент трапився увечері минулої п’ятниці, коли натовп став прориватися до сцени, де виступав репер Тревіс Скотт. Почалася паніка і тиснява, люди стали травмуватися, а персонал, який намагався надавати першу допомогу, втратив контроль над ситуацією. Понад 300 людей зазнали травм. Кількох відвідувачів концерту довелося приводити до тями за допомогою ліків від передозування наркотиками, зокрема охоронця, в якого, за словами поліції, був слід від ін’єкції.

До розслідування трагедії залучили відділи з питань убивств і наркотиків, поліція переглядатиме відео з місця події, щоб з’ясувати причини тисняви й те, що завадило людям утекти.

«У нас є свідчення офіцера безпеки, що коли він намагався затримати одного з відвідувачів, то відчув укол у шию», — сказав начальник поліції Г’юстона Трой Фіннер. Коли офіцера безпеки оглядали, він знепритомнів. Його привели до тями, і медичний персонал помітив слід, схожий на слід від уколу. Поліція Г’юстона опублікувала відеозвернення в інстаграмі, в якому закликала всіх, хто має інформацію про інцидент, звертатися до органів влади.

Репер Тревіс Скотт, справжнє ім’я якого Жак Вебстер, став відомим 2013 року. Відтоді отримав вісім номінацій на премію «Греммі». 2018-го він визнав себе винним у громадських заворушеннях після того, як його звинуватили, що він заохочував людей іти на сцену на концерті в американському штаті Арканзас.