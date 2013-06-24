Нацагентство з питань запобігання корупції пояснило, що «ковідну тисячу» не потрібно вказувати в декларації як дохід, водночас варто вказувати спеціальний рахунок.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на пресслужбу НАЗК.

«Чи потрібно вказувати тисячу гривень як дохід? Ні, адже ці кошти не є доходом для цілей декларування.

Громадяни зможуть отримати від держави грошову допомогу у розмірі 1 тис грн. Проте ці кошти вакциновані отримають не готівкою, а як цифровий ваучер, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг і товарів. До того ж, у разі, якщо особа не використає їх протягом 4-х місяців, вони автоматично повернуться до державного бюджету», - заявили в НАЗК.

«Оскільки кошти, отримані в рамках програми, будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації», - додали там.

Водночас потрібно декларувати спеціальний рахунок.

«Рахунок необхідно зазначити у розділі 12.1. «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї».

Для громадянина, який бажає взяти участь у програмі, буде відкриватись віртуальний рахунок. Якщо такий рахунок буде відкрито протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (для декларації перед звільненням) або станом на кінець звітного періоду (для декларацій всіх видів), то його потрібно буде декларувати», - пояснили у відомстві.

У НАЗК зауважили, що відкритий поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги в рамках Програми «єПідтримка» закривається банком (без заяви отримувача допомоги) через 4 місяці з дня зарахування допомоги, незалежно від факту її використання.

Кампанія декларування триває до 31 березня 2022 року.