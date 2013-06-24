У Нідерландах, у комплексі «Схіпхол», де проходять слухання у справі МН17, 8 червня, о 10:00 за місцевим часом, відбудеться судове засідання.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, судові засідання проходитимуть з 8 по 10 червня 2022 року.

Сьогодні засідання триватиме лише кілька хвилин, бо у розкладі відбулися зміни. Відтак у середу суд лише оголосить, що переносить засідання на 10:00 четверга, 9 червня. Таким чином, 9 та 10 червня 2022 року слово матиме захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова. Його адвокати озвучать свою позицію на аргументи прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, рішення у справі МН17можуть ухвалити 17 листопада або 15 грудня2022 року. Суд не може наразі назвати конкретної дати та не знає, скільки часу буде потрібно на вирок.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер фсб, колишній «міністр оборони» так званої днр Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник гру генштабу збройних сил рф, глава «гру ДНР» Сергій Дубинський, підполковник гру Олег Пулатов (усі - громадяни рф), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.