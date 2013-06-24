У Нідерландах благодійна платформа Giro555 зібрала 175,49 мільйона євро на допомогу Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Giro555.

«Нідерланди, як і раніше, залишаються активно залученими до справ України. Невпинний потік пожертв - наразі зібрано 175,495 мільйонів євро. Загалом у першому півріччі було витрачено 62,6 млн євро коштів, отриманих від акції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виручені кошти організації, що стоять за Giro555, надають постраждалим українцям, зокрема, житло та продовольчу допомогу.

Найбільша частина з уже витрачених 62,6 мільйона євро пішла на забезпечення мінімальних потреб і засобів до існування (43%). На продовольчу допомогу - 18%, надання житла - 12%. 74% витрачено на проєкти допомоги в Україні, 13% – на прийом біженців у Польщі, а решту передано в інші країни, де гуманітарні організації, які співпрацюють у питаннях надання допомоги, підтримують українців. За рахунок коштів, що залишилися, організації з надання допомоги Giro555 продовжуватимуть надавати допомогу до кінця лютого 2025 року. Зокрема, йдеться про забезпечення теплими ковдрами, одягом, матрацами та постільною білизною. А також про допомогу постраждалим у відновленні будинків, наприклад ремонті даху та вікон.

Нагадаємо, у Нідерландах за три дні благодійна платформа Giro555 зібрала 9,8 мільйона євро на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.