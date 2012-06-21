У Німеччині оголосили режим військової катастрофи через повені на заході країни, які спричинив циклон "Бернд".

Про це повідомила міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер, пише Spiegel.

"Це означає, що органи, які ухвалюють рішення, будуть винесені вперед, а саме туди, де вони потрібні. Керівник підрозділу на місці тепер може вирішити, чи надавати бронемашину для евакуації, чи військову вантажівку, чи буде забезпечений генератор, коли він буде в наявності. Я думаю, що децентралізація важлива в таких місцях і також має вирішальне значення для успіху заходів", – сказав представник Міноборони Німеччини.

Фото та відео з районів катастрофи викликали занепокоєння у влади, каже представник.

Наслідки стихійного лиха ліквідують 850 солдатів. Їх кількість постійно збільшується.

Також збільшилась кількість загиблих внаслідок повеней. Відомо про понад 100 жертв стихійного лиха.

У Західній Німеччині вирують потужні повені. Від циклона "Бернд" постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц. Найбільше дісталося районам Арвайлер у Рейнланд-Пфальці й Еускірхен у Північному Рейні-Вестфалії. Понад 200 тисяч людей перебувають в епіцентрі циклону. Вони залишилися без електроенергії. Рух транспорту паралізований. Понад півтора тисячі людей зникли безвісти.

Фото: Reuters, GETTY IMAGES