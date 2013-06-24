Німеччина готується до найгірших варіантів на енергоринку цієї зими та не виключає продовження використання в якості резерву своїх АЕС.

Про це заявив міністр економіки ФРН Роберт Габек на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Йдеться про нетривале продовження, до квітня 2023 року, роботи 2 з 3 атомних електростанцій, які ще залишилися в країні та мали бути виведені з експлуатації до кінця цього року. Обидві АЕС розташовані на півдні ФРН. «Це мудре та зважене рішення», - сказав Габек, запевнивши, що те, що може нести зайві ризики, використано не буде.

При цьому він зауважив, що атомна енергетика в принципі несе високі ризики, тож Німеччина «мудро вирішила» не робити ставку на цю технологію як основну в енергозабезпеченні держави.

Габек також поінформував, що цього року було скоєно кілька кібератак на німецьку енергосистему, але не АЕС.

«Ми не можемо сподіватися на краще, ми повинні рахуватися з найгіршим… Ми були би наївними, якби завжди виходили з кращого сценарію, тому важливо створити альтернативні можливості», - зазначив політик, додавши, що, можливо, до найгіршого й не дійде. До того ж, проведене дослідження показало, що продовження використання АЕС не дозволить суттєво зекономити – частка атомної енергетики в балансі становить наразі лише 0,9%.

Ситуацію з енергопостачанням, за оцінкою Габека, який також є віцепрем’єром, погіршує надто низький рівень води в річках, що позначається на роботі ГЕС.

Габек, який також є віцепрем’єром, запевнив, що нових АЕС у країні точно будуватися не буде.

Габек підкреслив, що всі політичні рішення, які наразі приймаються, є зваженими. Міністр нагадав, що цього року вже вдалося вирішити дуже багато проблем завдяки тому, що влада почала реагувати на ситуацію рано, зокрема, на законодавчому рівні. Все це, переконаний політик, дозволить Німеччині впоратися з викликами зими.

Раніше, як повідомлялося, уряд ФРН ухвалив рішення розконсервувати низку вугільних електростанцій.

Нагадаємо, Німеччина після аварії на японській АЕС «Фукусіма» вирішила прискорити вихід з атомної енергетики.