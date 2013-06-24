У Німеччині популярний месенждер Telegram може бути заблокований.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на інтерв'ю, яке вийшло у газеті Die Zeit, нового міністра внутрішніх справ Германі Ненсі Фезер.

За її словами, месенджером активно користуються праві екстремісти, «COVID-дисиденти», прихильники теорій змови та ін. Фезер закликає компанію продумати систему подання скарг на підозрілий або екстремістський контент.

«Ми правова держава, але ми не можемо в принципі виключати таку можливість (блокування — Ред.). Відключення мало б серйозні наслідки і, природно, стане крайнім заходом. До цього повинні бути вичерпані всі інші варіанти вирішення проблеми», — сказала вона.

Фезер визнала, що Німеччина сама не має шансів врегулювати проблему з Telegram, тому Берлін консультується з іншими країнами ЄС, щоб «розробити загальноєвропейський підхід».

«Сьогодні Telegram базується в Дубаї, а завтра, можливо, на Кайманових островах. Нам буде потрібно багато сил для реалізації правових норм. Німеччині з цим не впоратися самотужки», — каже голова МВС ФРН.

Telegram став альтернативою для користувачів, заблокованих у Facebook, YouTube, Twitter та інших соцмережах, де фільтрують екстремістський контент.

Як пише dpa, у німецької влади залишиться лише одне радикальне рішення: переконати Apple і Google вилучити Telegram із магазинів застосунків. Але і в цьому випадку ті, хто вже встановив Telegram, зможуть скористатися ним і надалі. До того ж, Telegram можна завантажити і встановити на пристрої Android за межами магазину Google Play, зокрема безпосередньо з самого сайту Telegram.

Німеччина теоретично може вдатися і до блокування мереж, що є порівняно ефективним заходом. Але це рішення у виданні назвали характерним для авторитарних держав.