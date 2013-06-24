У Німеччині вперше заарештували нерухоме майно та банківський рахунок російського політика, внесеного до санкційного списку ЄС.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на прокуратуру Мюнхена.

«Санкції проти двох громадян росії через загарбницьку війну в Україні: прокуратура Мюнхена та Федеральне управління кримінальної поліції конфіскували… з 14 червня 2022 року одночасно три об’єкти нерухомості (приватні квартири) у Мюнхені та банківський рахунок, на який надходили щомісячні орендні платежі на загальну суму близько 3500 євро», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нерухомість і рахунок належать депутату державної думи Л. і його дружині, яка офіційно мешкає Мюнхені.

Від 23 лютого 2022 року Л. внесений у перелік осіб, організацій та установ, щодо яких запроваджено обмежувальні заходи, оскільки він підтримав резолюцію із закликом до президента володимира путіна щодо визнання так званих «л/днр». «Таким чином, Л. та К. підозрюють у кримінальному порушенні Закону про зовнішню торгівлю та платежі», - йдеться у повідомленні.

Рішення про арешт було ухвалено минулого тижня і набуло чинності в понеділок. Людям, які орендують квартири, дозволили в них залишитися, але плату за оренду вони не можуть перераховувати депутату та його дружині; платежі мають бути внесені в окружний суд Мюнхена.

Це перший у ФРН випадок, коли через санкції не лише «заморозили» активи, а й фактично конфіскували нерухомість, заявили у прокуратурі.