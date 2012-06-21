Шотландські вчені, які працюють в Німеччині, виявили кістки стародавнього хижака, предка сучасного крокодила.
За висновками вчених доісторичний хижак, який жив 150 мільйонів років тому, зовні більше нагадує дельфіна, ніж крокодила. Про це свідчить відсутність луски і стрункий тулуб, а також деякі відмінні риси пащі і хвоста. Це дозволяло крокодилу плавно і швидко плавати у воді. У той час територія сучасної Німеччини і Великобританії представляла собою архіпелаг, а Європа була під водою. Ця знахідка дозволить точніше відтворити процес еволюції динозаврів, повідомляють вчені.
Раніше на території Індії археологами була знайдена верхня щелепа примата, який жив 11 млн років тому, що на думку експертів допоможе пролити світло на еволюцію людини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»