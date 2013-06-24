Днями навчально-наукова база Національного університету біоресурсів і природокористування України поповнилася ще одним сучасним підрозділом: до більш як 400 лабораторій, обладнаних за останнім словом навчального процесу, додався лісівничо-просвітницький центр. Зусиллями колективу ННІ лісового і садово-паркового господарства, Державного агентства лісових ресурсів України та лісових підприємств багатьох областей — Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Рівненської, Сумської, Черкаської, Чернігівської — та громадської організації «Товариство лісівників України» його облаштували в університетському ботанічному саду.

На відкриття лісівничо-просвітницького центру завітали керівники лісівничої й освітянської галузей.

«Лісове господарство — це виробнича галузь, яка потребує фахівців з належною підготовкою, — відкриваючи центр, зазначив ректор вишу Станіслав Ніколаєнко. — А саме таких ось уже стільки років готує наш університет. У новоствореному центрі зацікавлена молодь дізнається, що таке лісівництво загалом і його нюанси. Ми створювали його довго, максимально наповнювали експозицію, тож маємо результат».

«Такі університетські центри мають дуже важливу місію: підготовка і добір кадрів для нашої галузі, — сказав голова Держлісагентства Юрій Болоховець. — Коли в численних шкільних лісництвах України учні знайомляться з азами професії, то тут вони формуються як майбутні фахівці. Тільки професійно сильні кадри забезпечать майбутнє українського лісівництва».

«Символічно, що такий центр відкрито саме в НУБіП, — зуважив заступник міністра освіти і науки Олексій Шкуратов. — Тут студенти, крім теоретичної, опановуватимуть ще й практичну складову».

На відкриття завітав голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

«Навчання в ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП забезпечує високий рівень підготовки», — підкреслив він. Народний депутат подякував колективу інституту за активну участь у розробленні законопроєктів, що впливають на долю лісівничої галузі і країни, поцікавився, чи зможе комітет, який він очолює, за потреби провести засідання в новоствореному лісівничо-просвітницькому центрі. Звісно, так. Адже за останні кілька років народні обранці вже не вперше розглядають актуальні питання на базі НУБіП.

Студенти ННІ лісового і садово-паркового господарства та школярі, які вирішили пов’язати своє майбутнє з лісом, вже знайомляться тут з лісовим біорізноманіттям, деревними рослинами різних регіонів України від Карпат і до Лісостепу, флорою лісових луків, боліт та узлісь, садивним матеріалом аборигенних лісових видів для створення українських лісів із розсадників лісових підприємств. Одне слово, всім тим, на що багатий український ліс і що він може дати нашій державі.

Валентин ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»