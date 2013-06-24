Окрім того, тут збирають врожай та готуються до опалювального сезону.

«Готуємося до зими. Не можна розраховувати лише на централізоване опалення. Тому розглядаємо резервні варіанти. У Магдалинівській громаді та Новомосковську закупили твердопаливні котли. Ними опалюватимуть школу і лікарню», – сказав голова Новомосковської РВА Михайло Вишневський.

У районі зареєстрували майже 15 тис переселенців.

«Ми допомагаємо переселенцям. Розселяємо людей у гуртожитках, приватних оселях. Місцеві жителі власними силами облаштували до сотні покинутих будинків. Їх підключили до газопостачання», – розповів голова Новомосковської РВА.

Аграрії продовжують боронити продовольчий фронт. Вже завершився збір ранніх зернових. Незабаром прибиратимуть соняшник і деякі овочі. Місцеві зібрали врожай із «Садів Перемоги» та зробили заготівлі на зиму.

Голова Новомосковської РВА підкреслив, що в цілому ситуація в районі стабільна. Працюють всі магазини, підприємства та комунальні служби. Медичні заклади повністю укомплектовані медикаментами. Одна з лікарень отримала гуманітарну допомогу від міжнародних фондів: ліки та нове обладнання для хірургічного відділення. Усі школи працюють дистанційно заради безпеки дітей.