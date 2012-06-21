Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Майбутній iPhone 13 отримає прискорену зарядку, повідомляє портал Gizchina. Якщо в актуальній версії смартфона Apple iPhone 12 максимальна потужність зарядки становить 20 Вт, то в iPhone 13 цей показник збільшать до 25 Вт.

Прискорена зарядка досягається шляхом використання спеціального адаптера живлення, що підтримує цю технологію. У минулому році Apple вирішила відмовитися від комплектації нових смартфонів адаптером, тому користувачі змушені купувати його окремо. За даними близьких до Apple джерел, компанія продовжить цю лінію і в випадку з iPhone 13, пояснюючи цей крок необхідністю «захисту навколишнього середовища».