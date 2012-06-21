У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї презентували фотоальбом «Вони пройшли крізь вогонь». Це продовження видання «Незаживаюча рана Афгану», яке з’явилося за сприяння облдержадміністрації та обласної ради, обласного краєзнавчого музею, громадської організації «Асоціація музеїв Вінниччини» та обласної Спілки ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів). Фотоальбом містить світлини та текстові матеріали про військову службу краян в Афганістані (1979—1989) та миротворчих місіях в інших країнах світу, розповідає про діяльність обласної Спілки ветеранів війни в Афганістані, районних та міських спілок воїнів-афганців, а також афганців — учасників антитерористичної операції на сході України та учасників операції Об’єднаних сил.
Пам’ять воїнів, які загинули внаслідок бойових дій на території інших держав, присутні в залі вшанували хвилиною мовчання. Ветеранів Афганської війни було відзначено подяками обласної державної адміністрації та обласної ради, а також вручено примірник фотоальбома «Вони пройшли крізь вогонь». Вінницький афганський вокально-інструментальний гурт «Перевал» виконав кілька авторських пісень.
Нині на Вінниччині мешкає понад три тисячі учасників бойових дій у Республіці Афганістан. В області діє мережа громадських організацій, яка дбає про інтереси воїнів-інтернаціоналістів та про належне вшанування пам’яті полеглих, підтримує родини тих, чиї життя забрала Афганська війна.