Цього тижня в Парижі набуло чинності розпорядження про обмеження швидкості руху транспорту до 30 кілометрів на годину. Мета цього кроку — зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, зниження рівня шуму й забруднення повітря, повідомляє ВВС. Соціологічне опитування свідчить, що 59% парижан підтримують це, а деякі представники бізнесу — проти.

На обмеженнях швидкості наполягла очільниця міста Енн Ідальго. Вона планує поліпшити екологічну обстановку у французькій столиці до 2024 року, коли Париж прийматиме Олімпійські ігри. Проте кілька центральних вулиць міста все-таки стали винятком із правил. Серед них Єлисейські поля, де рухатися дозволено зі швидкістю до 50 кілометрів на годину, і головна кільцева дорога бульвар Періферік — 70 кілометрів на годину. Подібні обмеження швидкості транспорту вже чинні у Греноблі та Ліллі, а також в іспанському місті Більбао та столиці Бельгії Брюсселі.

У мерії французької столиці планують заходи для пропагування серед парижан зелених видів транспорту. Кількість паркувальних майданчиків у місті скоротиться вдвічі, а з наступного року більшості транспортних засобів буде заборонено в’їзд у центр міста.