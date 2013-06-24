Міністерство оборони США вважає небезпечною риторику москви щодо потенційного використання ядерної зброї.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає Укрінформ із посиланням наFrance24.

«Це не так, як повинна діяти відповідальна ядерна держава», - сказав Кірбі.

При цьому він наголосив, що посадовці Пентагону не бачать нічого, що б підштовхнуло їх до висновку, що їм «потрібно змінити нашу позицію стратегічного стримування».

«Ми контролюємо все якнайкраще», – додав він.

Раніше речник президента рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росія може використати ядерну зброю лише в разі, якщо вона зіткнеться з «екзистенційною загрозою».

Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

Європейський Союз застосував потужний пакет санкцій проти росії як країни-агресора.