Сили оборони України ефективно використовують американські гаубиці М777, більшість з яких наразі вже перебувають на передовій.

Про це заявив під час брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Він зазначив, що артилерія виявилася критично важливим елементом для українців. За його словами, коли стало зрозуміло, що основні бойові діїрозгорнуться на Донбасі, з'явилося й розуміння – результат бою значною мірою залежатиме від артилерії та далекого вогню. «Ми знаємо, що більшість, переважна більшість гаубиць, які ми надіслали, знаходяться на передовій у різних місцях України, українці їх використовують і роблять це досить ефективно», – сказав Кірбі.

Як раніше повідомляло агентство, США надішлють Україні ще 18 гаубицьв рамках нового пакету військової допомоги на $100 млн.