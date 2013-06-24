Активи можуть бути використані для створення господарських та логістичних підприємств. Про це повідомляє Урядовий портал.

Фонд держмайна презентує ТОП-5 пропозицій приватизації наступного тижня:

1. Будівля лабораторного комплексу у Чернівцях площею 859 м².

Стартова ціна — 1,7 млн гривень, дата аукціону - 3 січня.

2. Табір праці з їдальнею та відпочинку з прибудовами площею 424 м² на Одещині.

Стартова ціна — 1 млн гривень, дата аукціону - 4 січня.

3. Призупинене будівництво будинку площею 320 м² на Київщині.

Стартова ціна — 452 тис. гривень, дата аукціону - 4 січня.

4. Будівля ветеринарної лабораторії з прибудовами площею 430 м² у Волинській області.

Стартова ціна — 412 тис. гривень, дата аукціону - 4 січня.

5. Комплекс господарських будівель площею 198 м² на Кіровоградщині.

Стартова ціна — 205 тис. гривень, дата аукціону - 6 січня.

З інформацією про інші пропозиції приватизації у січні 2023 року можна ознайомитися за посиланням privatization.gov.ua

Запрошуємо інвесторів брати участь в аукціонах та долучатися до підтримки України!