Активи можуть бути використані для створення господарських та логістичних підприємств. Про це повідомляє Урядовий портал.
Фонд держмайна презентує ТОП-5 пропозицій приватизації наступного тижня:
1. Будівля лабораторного комплексу у Чернівцях площею 859 м².
Стартова ціна — 1,7 млн гривень, дата аукціону - 3 січня.
2. Табір праці з їдальнею та відпочинку з прибудовами площею 424 м² на Одещині.
Стартова ціна — 1 млн гривень, дата аукціону - 4 січня.
3. Призупинене будівництво будинку площею 320 м² на Київщині.
Стартова ціна — 452 тис. гривень, дата аукціону - 4 січня.
4. Будівля ветеринарної лабораторії з прибудовами площею 430 м² у Волинській області.
Стартова ціна — 412 тис. гривень, дата аукціону - 4 січня.
5. Комплекс господарських будівель площею 198 м² на Кіровоградщині.
Стартова ціна — 205 тис. гривень, дата аукціону - 6 січня.
З інформацією про інші пропозиції приватизації у січні 2023 року можна ознайомитися за посиланням privatization.gov.ua
Запрошуємо інвесторів брати участь в аукціонах та долучатися до підтримки України!