У першому півріччі 2021 року 1 млн 870 тисяч 387 громадян України в’їхали до Польщі, що на 23% менше аналогічного періоду 2020 року (2 млн 428 тисяч 087).

Про це повідомили у Прикордонній службі Польщі у відповідь на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

Загалом польсько-український кордон за перші шість місяців року в обидві сторони подорожуючі перетинали понад 3,5 млн разів, що на 25% менше аналогічного періоду минулого року. При цьому українці та громадяни третіх країн становили майже 94% від усіх осіб, які перетнули кордон, а громадяни Польщі – понад 6%.

У першому півріччі цього року українсько-польський кордон перетнуло понад 1 млн 450 тисяч одиниць автотранспорту, що на 13% більше аналогічного періоду минулого року. Найбільше зріс рух автобусів – на 53% (понад 50 тисяч), вантажівок – на 23% (понад 431 тисяч), а також особистого автотранспорту – на 8% (понад 964 тисяч).

За приблизними оцінками, у Польщі може перебувати і працювати приблизно 1,5 млн громадян України.