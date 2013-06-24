Білий дім повідомив, що хірурги видалили онкологічні пухлини над правим оком першої леді США Джилл Байден і одну на її грудях.

Про це передає Укрінформ із посиланням на АР.

Зазначається, що також лікарі досліджують третю пухлину на лівому оці.

Лікар президента США Джо Байденадоктор Кевін О’Коннор повідомив, що дослідження показали, що утворення над правим оком Джилл Байден і на її грудях є базаліомою.

Подружжя Байденів провели день у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда під Вашингтоном, де 71-річна перша леді пройшла планову амбулаторну процедуру, відому як операцію за методом Мооса, під час якої пухлини були видалені та досліджені.

Після майже дев'яти годин у лікарні президент повернувся до Білого дому сам.

Представник Джилл Байден сказав, що перша леді повернулася до Білого дому в середу ввечері, і «почувається добре та перебуває в хорошому настрої».

Базаліома є найвиліковнішою формою раку шкіри. Це повільно прогресуючий рак, який зазвичай обмежується поверхнею шкіри, рідко викликає серйозні ускладнення або загрожує життю. Лікарі майже завжди можуть повністю видалити його за допомогою неглибокого висічення.