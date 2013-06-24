Біля Кейптауна через напади рою диких бджіл загинули 63 африканські пінгвіни. Вони належали до рідкісного виду птахів, які перебувають під загрозою зникнення, повідомляє ВВС. Мертвих пінгвінів виявили активісти, які займаються захистом довкілля у Південній Африці. На їхніх тілах знайшли багато бджолиних жал, більше травм не було.

Посмертна експертиза показала, що летальними стали укуси біля очей пінгвінів.

«Це дуже рідкісний випадок, таке не трапляється часто», — зазначив місцевий ветеринар Девід Робертс. На місці загибелі птахів знайшли мертвих бджіл.

«Зазвичай пінгвіни та бджоли нормально співіснують», — сказала морський біолог з агентства національних парків Південної Африки Елісон Кок. За її словами, бджоли не жалять, якщо їх не спровокувати. Науковці припускають, що хтось зачепив гніздо бджіл або вулик. Це змусило комах покинути гніздо, сформувати рій, і вони стали агресивними. Через збіг обставин на його шляху трапилися пінгвіни.

Африканські чорноногі пінгвіни вирізняються маленькими розмірами. Вони живуть на узбережжі та островах Південної Африки й Намібії, але деяких таких птахів помічали північніше у Габоні. Їхня популяція стрімко скорочується через рибні промисли та зміни нав-колишнього середовища. Дикі бджоли — частина екосистеми ПАР.