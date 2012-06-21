Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Під час вивчення декількох поховань епохи трьох царств корейські археологи виявили рештки велетня. Захороненню 1500 років. Інформацію про знахідку від Корейського фонду культурної спадщини опублікували на сайті SBS News.

У місті Кенджу вчені досліджували чотири стародавні гробниці, виявлені під час археологічних робіт на місці стародавнього міста Тап-Донг. У одній з них було виявлено рештки чоловіка, який для свого часу міг вважатися справжнім велетнем. У той час як середній зріст його сучасників становив не більше 165 сантиметрів, ця людина за життя досягала росту180 сантиметрів. Нині це найвища людина серед усіх відомих стародавніх поховань Кореї.

Крім того, з’ясувалося, що цей велетень був похований у неприродній позі, а після досліджень також стало відомо, що за життя ця людина страждала від деформації хребта. Найімовірніше, у нього була хребетна грижа, яка виникла в результаті постійних важких фізичних навантажень. Саму труну, в яку поховали людину, виявити не вдалося. Ймовірно, вона зітліла за півтора тисячоліття.

Всього в чотирьох гробницях вчені знайшли безліч похоронного інвентарю: фрагментів кераміки і залишків сільськогосподарських знарядь. Зброї ні в одному з поховань знайдено не було.