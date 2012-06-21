Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Канадські вчені з Університету Британської Колумбії виявили, що асфодель, який росте на північноамериканських болотах, полює на комах. Дослідження опубліковане в науковому журналі PNAS.

Рослину асфодель вперше описали в 1879 році, і весь цей час вчені не підозрювали, що липке стебло квітки потрібне, щоб ловити комах.

«Ми й гадки не мали, що це м'ясоїдна рослина. Її знайшли не в якомусь екзотичному тропічному місці, а недалеко від нашого офіса у Ванкувері. Ви буквально можете дійти пішки до цього поля», – розповів про свої враження ботанік Шон Грем в інтерв'ю радіостанції NPR, він керував цим дослідженням.

Команда Грема займалася проєктом з генетики рослин, коли вчені помітили, що асфодель має генетичну особливість, властиву хижим рослинам. Тоді вчені звернули увагу, що ця квітка живе в типових для комахоїдних рослин умовах.

«А ще у цих квітів є ці липкі стебла. Тому нам було цікаво дізнатися, чи може це бути ознакою того, що рослина м'ясоїдна», – каже Грем.

Щоб перевірити, чи може рослина харчуватися комахами, на її стебло помістили мух, яким давали корм, що містить ізотопи азоту. Потім ці маркери виявили всередині квітки, що довело її хижу природу.

Автори наукової роботи відзначили, що асфодель – перша нова м'ясоїдна рослина виявлена за останні 20 років.