Нову знахідку епохи вікінгів (700 – 1100 роки н. е.) виявили норвезькі археологи, повідомляє телеканал NRK. На цей раз вченим вдалося виявити дерев'яне судно довжиною понад 15 метрів.
Корабель знайшли за допомогою георадара на рівнині в заповіднику Борре – найбільшому місці королівських поховань у Північній Європі, де знаходяться 28 курганів, що датуються 600 – 900 роками н.е. Дані приладу показали, що під землею судно лежить в порожньому просторі, де немає грунту. Фахівці вважають, що похоронна камера могла бути спеціально викопана для цього судна і тоді його можна розглядати як «корабель мертвих». Археологи при цьому підкреслюють, що поки складно визначити габарити корабля з точністю до дециметра, а також встановити ступінь збереження рідкісної знахідки. Неясно поки і те, яке судно знаходиться під землею – бойовий корабель вікінгів драккар чи торгове судно кнор.
«Знахідка нового великого артефакту часів вікінгів – це важлива подія, яка приверне до себе увагу в усьому світі», – заявив на прес-конференції міністр з питань клімату та навколишнього середовища Норвегії Ула Ельвестуен. За словами глави відділу із збереження культурної спадщини губернської комуни Вестфолла Тер'є Гансума, поки що не планується проведення розкопок, оскільки для цього потрібна санкція Державної служби охорони пам'ятників і Культурно-історичного музею в Осло.
Нині повністю або частково збереглося понад десяток оригінальних кораблів вікінгів, три з яких були виявлені в норвезькій губернії Вестфолл. Це два похоронних драккара і один кнор. Остови і вцілілі суду скандинавських воїнів виставлені в музеях кораблів вікінгів в Осло і датському Роскіллі, а також представлені на різних експозиціях в Данії та Норвегії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»