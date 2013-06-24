Міжнародні партнери придбали для Покровської громади Синельниківського району твердопаливну котельню. Вона обігріватиме місцевий заклад для людей похилого віку.

«Наша громада вже понад три роки учасник програми ЄС «Міцні регіони» та її ініціативи «Угода мерів». Разом з міжнародними партнерами втілюємо цікаві проєкти з енергоефективності. Долучаємо і дітей, і дорослих мешканців. Нині отримали у подарунок твердопаливну котельну», – розповіла голова Покровської громади Світлана Спажева.

Під 12-тонну автономну котельну вже підготували фундамент. Днями її планують встановити та запустити. Обладнання працюватиме на дерев’яних пелетах. Обігріватиме місцевий заклад, де мешкають люди похилого віку. Вони мають інвалідність та потребують допомоги.

На додачу до котельної передадуть генератор. Від забезпечуватиме роботу насосного обладнання під час вимкнень електрики.

«Загалом міжнародні донори передали нам вже декілька генераторів. Найпотужніший забезпечує безперебійне водопостачання в одному із сіл громади, де мешкає понад 2,5 тисяч людей», – зазначила Світлана Спажева.

У громаді є власний енергоменеджер. Цей фахівець слідкує за споживанням енергоресурсів у комунальних закладах. Для дітей проводили інтерактивну онлайн-гру. А ще майстер-класи – вчили добувати електроенергію з лимону.