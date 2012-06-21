Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Четверта хвиля епідемії COVID-19 почалася в Польщі. Про це сьогодні, 25 серпня, заявив керівник канцелярії глави уряду Міхал Дворчік.

В ефірі «Польського радіо» він розповів, що епідемія буде посилюватися в найближчі два місяці. «Згідно з моделями, які обговорюються в тому числі на зустрічах урядової групи кризового управління, можна побачити, що ця хвиля буде набирати силу в вересні і жовтні», – зазначив Дворчік.

За його словами, польський уряд підготував різні сценарії дій, в числі яких введення обмежувальних заходів на місцевому рівні. Остаточне рішення буде залежати від кількості захворілих та рівня вакцинації в регіонах.

У Польщі вакцинація розпочалася 27 грудня 2020 року. Країна отримала майже 52 млн доз вакцин Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Перший компонент вакцин вже отримали понад 19 мільйонівгромадян. Повний курс пройшли 18,4 мільйона осіб.