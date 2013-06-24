Від початку повномасштабної російської агресії проти України у Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися 358 тис. наших співгромадян.

Про це повідомило у Твіттеріміністерство сім’ї та соціальної політики Польщі, передає Укрінформ.

«Ринок праці: працевлаштувалися в Польщі 358 тис. українців», - йдеться в дописі.

Як зазначається, найбільше українців знайшли роботу в Мазовецькому воєводстві (центр - Варшава) – 79 тис. Серед лідерів також воєводства Нижньосілезьке (Вроцлав) – 37,9 тис., Лодзьке – 35,2 тис. та Великопольському (Познань) – 33,3 тис.

За різними оцінками, в Польщі зараз перебувають приблизно 3,5 млн громадян України, половина з яких прибула після повномасштабного вторгнення рф.

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого, відповідно до спецзакону про допомогу отримали спрощені умови щодо перебування і працевлаштування.