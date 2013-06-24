Польща намагається вирішити логістичні проблеми, що дасть можливість швидше перевезти з України до морських портів країни збіжжя, призначене для країн Африки та Азії.

Про це йшлося під час першого засідання Міжвідомчої групи з питань транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з України, яке відбулося в середу в міністерстві сільського господарства Польщі під керівництвом віцепрем’єр-міністра, міністра сільського господарства РП Генрика Ковальчика, передає кореспондент Укрінформу.

Учасники засідання проаналізували ситуацію щодо можливості транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з території України. Проблеми логістики обговорювалися в трьох основних місцях: на прикордонних переходах, на залізничному транспорті та в морпортах. Міністри розподілили між собою завдання.

Найнагальнішими завданнями є подальше вдосконалення роботи прикордонних пунктів шляхом збільшення кількості ветеринарів, а також можливе будівництво тимчасових складів на кордоні з Україною.

«Важливо також покращити можливості залізничного руху для 15-ти потягів на базі вагонних візків, які мають українці, аби можна було транспортувати зерно безпосередньо в українських вагонах до порту в Гданську», - заявив віцепрем'єр-міністр Ковальчик.

Він додав, що до Гданського порту їздили б також вантажівки із зерном.

Під час зустрічі обговорювалися можливості створення зернового терміналу складською площею близько 100 тис. тон. Це дало б змогу експортувати у великих масштабах як українське, так і польське зерно.

«Зернові є критично важливим продуктом для протидії перспективі голоду в Африці та арабських країнах. Ми зобов’язані допомогти Україні з експортом. Для цього ми маємо розглядати різні рішення та шукати нові можливості»,- наголосив віце-прем’єр Ковальчик.

Міжвідомча група з питань транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з України є допоміжним органом, який був створений 23 червня розпорядженням глави польського уряду. До неї входять, зокрема, представники міністерств та відомств: сільського господарства, державних активів, економіки, внутрішніх та закордонних справ, міністр з питань членства Польщі в ЄС, голова канцелярії прем’єра, голова урядового агентства стратегічних резервів Польщі.

Нагадаємо, наразі в українських портах заблоковані 22 млн тонн збіжжя.

Міністерство аграрної політики та продовольства активно працює над вирішенням питання розблокування експорту зернових культур. Уже понад 20 компаній планують або розпочали будувати перевалки в зонах, де пролягають нові логістичні маршрути.

За чотири місяці від початку повномасштабної війни Україні вдалось експортувати лише 5,2 млн тонн сільськогосподарської продукції, тоді як до 24 лютого країна експортувала 4-5 млн тонн зерна щомісяця через вітчизняні морські порти.