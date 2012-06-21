Археологічні роботи, проведені під час будівництва швидкісної дороги S61 Елк Полудне-Високі, виявили розкішне намисто з бурштину. Намисто знайшли під час ексгумації кладовища, розташованого в селі Пшікопка Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі, де археологи виявили численні скелети та фрагменти кісток. Дослідники також знайшли монети 18-19 століть, одяг, прикраси, шпильки, гудзики, заколки для волосся, кераміку.

Про це повідомляє Bucha.Life з посиланням на іноземні ЗМІ.

Найвизначнішою знахідкою стало бурштинове намисто, що складається з 35 окремих вручну відполірованих намистин, а також бурштиновий кулон у формі серця.

У Польщі знаходиться одне з найбільших родовищ балтійського бурштину. Бурштин використовувався для виготовлення ювелірних виробів з доісторичних часів, найстаріший зразок в Польщі датується 6000-річною майстернею з виготовлення бурштинових прикрас у місті Гданськ.

Кароль Глебоцкий, прессекретар Головного управління національних доріг і автомагістралей (GDDKiA) в Ольштині, сказав: «Що історичні об'єкти наразі знаходяться на консервації, а людські рештки передані на антропологічний аналіз».

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»