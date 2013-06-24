Міністерство охорони здоров’я України спільно з Міністерством охорони здоров’я Республіки Польща та представниками Європейської комісії відкриють у польському місті Жешув спеціальний медичний хаб для українських пацієнтів, яких евакуюють на спеціалізоване лікування до європейських клінік. Про це повідомляє Урядовий портал.

Медичний хаб, що розташований у районі аеропорту, являє собою спеціальне приміщення з усіма потрібними умовами та персоналом, де пацієнти зможуть безпечно перепочити або заночувати під час транспортування за евакуаційним маршрутом у разі виникнення непередбачуваних обставин.

«З першого дня повномасштабного вторгнення рф на територію України МОЗ активно співпрацює з усіма міжнародними партнерами та організовує евакуаційні рейси для порятунку життя і здоров’я поранених та важкохворих українців. Ми маємо гарантувати безпеку громадянам у разі виникнення непередбачуваних обставин, таких як, наприклад, затримка чи скасування рейсу, або ж у разі необхідності транспортувати групами велику кількість пацієнтів. Саме тому, завдяки співпраці МОЗ з Єврокомісією та Міністерством охорони здоров’я Польщі, було прийнято рішення створити медичний хаб з усіма необхідними умовами та медичними працівниками, де пацієнти зможуть безпечно перепочити або заночувати під час транспортування за евакуаційним маршрутом», — зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Відкриття медичного хабу відбудеться 1 вересня 2022 року.

Нагадаємо, що МОЗ у співпраці з Єврокомісією організовують евакуаційні рейси з найгарячіших точок до більш безпечних регіонів України та направляють людей на лікування за кордон абсолютно на безоплатній основі.

Крім того, Міністерство запровадило додаткову можливість подати заявку на медичну евакуацію. Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації.

Для цього на сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі «Громадянам» слід заповнити відповідну заявку й дочекатися зворотного зв'язку.