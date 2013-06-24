Уряд Польщі запустив інформаційну систему для допомоги українцям у пошуку роботи на території країни відповідно до їхньої кваліфікацій.

Інтернет-портал Pracawpolsce.gov.pl, який дозволяє налагодити контакти між роботодавцями та громадянами України, представлено в середу під час пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

Як зазначив уповноважений уряду Польщіз питань кібербезпеки Януш Цєшинський, у країні поступово вводяться в дію інструменти, які мають допомогти громадянам України, котрі перебувають в Польщі, нормально функціонувати.

Він зауважив, що першим таким кроком було надання українцям польських ідентифікаційних номерів PESEL, їх отримали понад 1,1 млн громадян України в усіх вікових групах. А запуск сайту з пошуку роботи є черговим таким кроком.

«Це дуже проста послуга, яка дозволяє громадянам України, які мають номер PESEL, знайти в Польщі роботу, яка відповідає їхнім кваліфікаціям»,- підкреслив польський міністр.

Цєшинський зазначив, що це дуже важливо, оскільки за даними, які має польська сторона, серед громадян України, котрі приїхали до Польщі, дуже велику групу складають люди з вищою освітою. Більшою мірою це жінки - понад 600 тисяч. Він зауважив, що 270 тисяч українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабної війни, вже працевлаштувалися. Натомість, важливо, щоб українці мали можливість знайти роботу у відповідності до своїх кваліфікацій. Відтак, завданням цього новоствореного інтернет-порталу є поєднати тих, хто шукає роботу, з тими, хто її потребує.

Польський міністр наголосив, що ця система є сучасною, безпечною і простою в експлуатації. Після заповнення короткого формуляра, який включає найважливіші питання щодо пошуку праці, готуватимуться персональні пропозиції у відповідності до кваліфікацій конкретної особи. Пропозиції щодо працевлаштування оновлюватимуться раз на тиждень.

Вхід в цю системи здійснюватиметься через індивідуальний профіль, який надавався українцям разом з отриманням номера PESEL.

«Ми хочемо, щоб якомога більше українців, які перебувають в Польщі, перед повернення до України могли працювати згідно зі своїми кваліфікаціями. Відтак, просимо усіх користуватися цією системою, яка вже є доступною і безкоштовною»,- підкреслив Цєшинський.

Своєю чергою тимчасовий повірений у справах України в Польщі Олег Куць подякував польській стороні за надану допомогу і піклування про українців. Він підкреслив, що Польща є лідером серед країн Заходу у питаннях підтримки України в умовах російської агресії. Він підкреслив, що введений в дію інтернет-портал є надійним і закликав співвітчизників користуватися ним. На його переконання, здобутий за кордоном досвід й підтримання професійної активності буде сприятливим фактором у повоєнній відбудові України.

«Досвід, які наші громадяни отримують під час працевлаштування в Польщі, є дуже цінним у світлі відбудови України»,- наголосив Куць.

Заступниця Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час онлайн-включення подякувала за допомогу і підтримку, яку польська сторона надає громадянам України, котрі вимушено опинилися за кордоном, рятуючись від війни. Вона звернула увагу на дуже хорошу співпрацю між органами цифрової трансформації України та Польщі у питаннях підтримання ділової активності українців.

Як повідомлялося, з 18 травня у Варшаві запрацював центр «Дія. Бізнес», який Міністерство цифрової трансформації України відкрило у Польщі з огляду на велику кількість українців, які прибули до Польщі через російську агресію. Його ціль - допомагати українським підприємцям або тим українцям, котрі сьогодні перебувають у Польщі, відкривати власну справу.