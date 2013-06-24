Польський центр міжнародної допомоги (PCPM) проводить спеціальну освітню гарячу лінію для українських батьків, чиї діти йдуть навчатися до польських шкіл, створену у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерством освіти та науки (MEiN).

Про це повідомив кореспондент Укрінформу.

Координатор спільного проєкту з боку Фундації PCPM Олександра Мізерська розповіла, що ініціатива народилася з потреби охопити якомога більше людей достовірною інформацією.

«Ми запустили цю гарячу лінію, тому що людям з України просто потрібна конкретна відповідь. І ми намагаємося відповісти на всі питання, які можуть виникнути, а якщо виникають нові питання, збираємо необхідну інформацію від міністерства, шкіл, організацій», – пояснила вона.

Консультанти чекають за телефоном +48 22 100 13 00, готові відповісти на будь-які запитання щодо зарахування українських дітей, молоді та студентів до польських шкіл.

«Наразі найбільше нам телефонують батьки, які бажають зарахувати своїх дітей до ЗОШ, ліцею чи технікуму», – розповів завідувач «гарячої лінії» Сікоцінський.

За його словами, школи професійного профілю популярні серед молодих українців та українок. Українські студенти чи молоді науковці, які хочуть здобути вищу освіту в Польщі, часто користуються спеціальним номером підтримки.

Освітня гаряча лінія працює близько трьох тижнів. Одночасно з інформаційним номером у рамках співпраці запрацював вебсайт spilnoinpl.org, де зацікавлені знайдуть багато статей та порад щодо перебування в Польщі.

Примітним аспектом роботи «гарячої лінії» є те, що переважна більшість її співробітників також є біженцями з України.

Спеціальна освітня лінія +48 22 100 13 00 доступна для людей з України, які потребують допомоги з навчанням у Польщі, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

При дзвінку на номер можна отримати інформацію українською, російською та польською мовами.

Нагадаємо, у школах Польщі зараз навчаються185 тисяч дітей з України, що на 7 тисяч менше, ніж у червні.