Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Польські археологи, що проводили розкопки у так званій Долині смерті, розташованої на півночі Польщі, виявили масове поховання польських громадян часів Другої світової війни. У могилі знайдено рештки близько 500 осіб, а також кулі, обручки та інші реліквії. Стаття про це опублікована в журналі Antiquity.

Згідно з даними істориків, у Долині смерті в перші місяці Другої світової війни, в жовтні і листопаді 1939 року, нацистами було страчено 30-35 тисяч поляків. Долина смерті отримало таку назву у місцевих жителів через масові вбивств, що сталися в цьому районі. В лісах навколо села Пясніци було вбито 12 тисяч людей. Так саме нацисти використовували і ліс біля Шпенгавска, щоб заховати тіла 7 тисяч жертв. Ці події отримали назву Поморського злочину 1939 року. У січні 1945 року в тій же Долині смерті сталася друга різанина. Уже після війни були отримані свідчення, згідно з якими гестапо відправило в той регіон на страту 600 польських військовополонених, однак такої кількості трупів знайти там не вдалося. Тривалий час вважалося, що тіла нацисти просто спалили. Коли після війни в цьому регіоні були проведені розкопки, було знайдено лише 168 загиблих.

«Загальновідомо, що не всі масові поховання 1939 роки знайдено, а тіла ексгумовані. Могили убитих в 1945 році також ще не були ексгумовані», – пояснив доктор Давид Кобялка з Польської академії наук, провідний автор цього дослідження, в інтерв'ю виданню IFLScience.com.

«Не дивлячись на спроби нацистів приховати свої злочини, речові докази цих розстрілів, що збереглися до наших днів і виявлені в 2020 році, свідчать про різанину і розкривають цю таємницю через 75 років», – зазначають автори в своєму дослідженні. Нові археологічні дослідження поєднували в собі вивчення аерофотозйомки та інші методи з подальшими розкопками.