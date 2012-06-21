Восени минулого року упродовж тижня невідомі викрали 600 бронзових вентилів з труб системи опалення у полтавських багатоповерхівках. Зловмисники представлялися працівниками КП «ЖЕО №2» – слюсарями – сантехніками. Металеві крани здавали на металобрухт. Початок опалювального сезону був під загрозою зриву.
Житлоексплуатаційникам вдалося знайти заміну вкраденим вентилям. Та попри відкриті кримінальні провадження, жодного підозрюваного у причетності до злочинів поліції знайти не вдалося. Цьогоріч ситуація повторилася, на щастя, поки в меншому масштабі. За три дні зловмисники викрали 8 кранів з систем опалення шести будинків. Поліція також почала розслідування.
«Ми зрозуміли, що підвальні приміщення у багатоповерхівках не зачиняються достатнім для перешкоджання крадіжкам чином. Громадяни із дуже низькою соціальною відповідальністю можуть безперешкодно туди потрапляти. Зрозуміло, аби зняти кран не потрібно великого розуму та зусиль, - говорить начальник Полтавського відділу поліції ГУНП у Полтавській області Олександр Терела. – Я поставив задачу відділу превенції і відділу кримінальної поліції дуже серйозно підійти до цієї ситуації. Скоро почнеться опалювальний сезон, і якщо крани продовжуватимуть викрадати, ми можемо стати заручниками неприємних ситуацій.
Враховуючи небезпечність ситуації та складність пошуку викрадачів поліцейські просять мешканців полтавських багатоповерхівок пильнувати, кого вони впускають до підвальних та горищних приміщень, та уважніше слідкувати за тим, чи закриті двері у під’їзди.