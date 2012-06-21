Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Спеціалісти в галузі фізкультури й спорту підмітили, що дуже часто на спортивних змаганнях найвищого рівня перемогу здобувають вихідці з Полтавщини. Це пояснюють не тільки тим, що в цій центральній області України компактно проживають нащадки козаків, а й ставленням місцевого населення до занять фізкультурою та спортом. На Полтавщині виросла ціла плеяда відомих футболістів, мотоболістів, волейболістів, гирьовиків, пауерліфтерів, боксерів і кікбоксерів, плавців, які мають звання заслужених майстрів спорту України й майстрів спорту міжнародного класу. Причому залучають до занять спортом на Полтавщині починаючи із школи. В багатьох райцентрах області, наприклад, Решетилівці, спортивні зали у навчальних закладах не гірші, а, можливо, й кращі, ніж у Полтаві.
Пропагують спорт, здоровий спосіб життя і в полтавських, кременчуцьких вишах, ліцеях, коледжах. Окрім того, сучасні спортивні майданчики й басейни є при всіх промислових підприємствах. І їхня кількість постійно збільшується.
Найближчим часом нова комунальна ДЮСШ з’явиться в обласному центрі на вулиці Майдан Незалежності. Її утворять на базі відомого в місті спорткомплексу «Спартак», де саме тривають роботи по реконструкції чаші басейну.
Після оптимізації двох інших спортивних шкіл, тут працевлаштують понад 40 кваліфікованих спортивних педагогів, які навчатимуть дітей і всіх охочих плаванню, боксу, тайських і китайських видів єдиноборств, вільної боротьби, пауерліфтингу та інших.