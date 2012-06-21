Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У кожному місті знайдеться немало людей, які потерпають від алергії, спричиненої: домашнім і бібліотечним пилом, пухом птахів, котячою шерстю, тютюном, пилом деревини й навіть пшеничним борошном. Алергію на спори пліснявих грибків виявляють у 75 відсотків хворих на бронхіальну астму. Сильним алергеном є дафнії, якими харчують акваріумних рибок. Загальновідомі дерева-алергени — тополя, каштан, бузина. У Полтаві вразливим до цього захворювання людям найбільше, мабуть, дошкуляє бур’ян амброзія полинолиста, з якою тут ось уже два роки ведуть боротьбу на загальноміському рівні, причому доволі успішно.
Основна речовина, яка міститься у препараті, що пригнічує цю рослину, природного походження — розчин на основі мінералу бішофіту. Місто закупило потрібну кількість цієї речовини й спеціально створені бригади щодня обробляють міські околиці, де вручну, так званим ранцевим методом, а на великих площах механізовано. Використання розрекламованого препарату «амбростоп» більш, ніж переконливе: вже через кільканадцять хвилин після обробки рослина сохне, а ще за два тижні, повністю висихає і її коріння. Важливо також, що препарат безпечний для людей і тварин.
Представники міської влади запевняють, що вже за кілька років забур’яненість Полтави амброзією суттєво зменшиться, а приблизно через сім років її там взагалі не буде.