Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Полтавці першими в Україні переглянули щойно відзняту творчою групою Національної спілки кінематографістів України документальну стрічку про події 360-річної давності, коли українські козаки на чолі з гетьманом Іваном Виговським та в союзі з кримськими татарами вели визвольну війну проти Московії й у вирішальному бою у 1659 році під Конотопом здобули переконливу перемогу над її елітними військами.

Прем’єра фільму мала відбутися в Києві, у тамтешньому будинку кіно, проте на перешкоді стала пандемія. Тому полтавцям пощастило більше, ніж киянам.

Творці картини побудували її так, що в ній переплітаються минуле й сьогодення, проводяться паралелі між тогочасними воєнно-політичними подіями й російсько-українською війною на наших східних кордонах.

Оповідачі фільму — історики й краєзнавці з Сум і Полтави, військові та письменники. За їхніми словами, Україна-Гетьманщина вже в 17 столітті робила спроби відмовитися від згубного для неї промосковського курсу й у федеративному союзі з Литвою й Польщею повернутися в Європу.

У допрем’єрному показі фільму «Конотопська битва. Імені Виговського» взяв участь голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України Микола Княжицький. До популяризації заходу долучився регіональний представник Українського інституту національної пам’яті Олег Пустовгар.

Усі зібрані кошти передали на потреби Полтавського військового шпиталю.