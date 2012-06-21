Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Волонтери й силовики Полтави вийшли на слід можливих осквернителів пам’ятників, які за одну ніч: розбили поличку для свічок та квітів і подряпали меморіальну дошку загиблому атовцю Сергію Лимарю, біля будинку, в якому він жив, розбили інтерактивний екран на Алеї памяті загиблих у АТО захисників із Полтави, що у сквері ім. І. Котляревського і спалили мікроавтобус Volkswagen Transporter, на якому волонтери возили допомогу бійцям на Донбас.
Мабуть, зловмисники не знали, що по місту працюють камери відеоспостереження, які й зафіксували автомобіль, що тієї ночі курсував між зазначеними об’єктами.
Хоча вирушаючи на діло, вони завбачливо вимкнули підсвітку номерів, і це ускладнює розшук. А проте ті, хто їх розшукує, упевнені: цього разу осквернителям сховатися від правосуддя й відповідальності не вдасться, і з них у повній мірі спитають за скоєне.