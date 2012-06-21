Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підписав розпорядження від 15 січня «Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року», згідно з яким гарантоване фінансування від держави отримають і вісім комунальних медичних закладів Полтавщини. А саме: Гадяцька, Миргородська, Хорольська, Лубенська центральні районні лікарні, Горішньоплавненська некомерційна лікарня інтенсивного лікування I рівня, комунальна лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька», Полтавська обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського й 1-ша міська клінічна лікарня Полтавської міської ради.
Перелік опорних закладів визначила на основі відповідної методики формування мережі робоча група, сформована МОЗ. До неї увійшли представники Національної служби здоров’я, Міністерства розвитку громад та територій, міжнародного проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» та обласних державних адміністрацій.
Однією з головних умов формування затвердженого переліку стала доступність закладів для пацієнтів. Опорні лікарні відкриватимуть нові відділення і, можливо, нові корпуси. Інші районні лікарні фінансуватимуть згідно з наданими ними медичними послугами.
Комунальні лікарні Полтави мають усі можливості істотно модернізуватися цього року, принаймні на це спрямовано міську програму розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я на 2020 рік разом із змінами до неї, які винесуть на обговорення на наступній сесії міськради. Запропоновано в межах цієї програми спрямувати на закупівлю нового діагностичного, реанімаційного та хірургічного обладнання майже 345 мільйонів гривень. Ці кошти пропорційно розділять серед восьми лікарень.
Передовсім департамент охорони здоров’я та соціального розвитку планує придбати нове ендоскопічне обладнання для наркозних станцій, щоб на ранніх стадіях виявляти онкозахворювання. Такого обладнання там немає. Але щоб одержати фінансову підтримку від держави на придбання цього медичного обладнання, полтавським лікарням треба вже до 1 квітня укласти договір із НСЗУ на фінансування послуг. До цього моменту держава фінансуватиме тільки ті послуги, які надають пацієнтам наявним обладнанням. Коли нове обладнання надійде й запрацює в полтавських лікарнях, фінансування збільшать.