Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві реставрують обласну філармонію, яка є міською архітектурною пам’яткою, збудована у 1856 році. Вона перенесла три пожежі, за останні тридцять років її тільки двічі ремонтували, та й то частково. Капітальний ремонт розпочали у 2016-му. Тоді підрядником була львівська фірма, яка виконувала роботи неналежним чином. Тому профільний департамент Полтавської облдержадміністрації подав на неї до суду й таки розірвав із нею договір. Наразі реставрацію філармонії доручили полтавській компанії, яка раніше відремонтувала театр імені Миколи Гоголя.
Будівельники вже виконали оздоблювальні роботи: пошпаклювали стіни, вирівняли проходи, зробили де треба демонтаж. Провели всі інженерні мережі, зробили гідроізоляцію підвального приміщення, укріпили його та забетонували.
Зараз працюють над монтажем підлоги, ремонтують хоровий зал: вже демонтували старі стіни, виконуватимуть штукатурення.
– Головне для філармонії – зберегти акустичні властивості на високому рівні. Тому важливо зробити штукатурку так, щоб гіпсокартон чи інші матеріали не впливали на акустику. Ми поєднаємо сучасні технології і водночас – збережемо історію об’єкту, – повідомив директор департаменту будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської облдержадміністрації Тимофій Голбан.
За словами чиновника, у планах – облаштувати фасад, утеплити стіни, змонтувати підвісні стелі, електрообладнання, електроосвітлення та систему електроозвучення. Також треба зробити проїзди, тротуари, майданчики, огорожі, ворота, декоративні стінки, підпірні стіни навколо квітників та озеленити територію.
Для філармонії також придбають меблі та устаткування для оформлення зони глядача за проектом «Dekart Studio». У будівлі належним чином облаштують зал. Якість зроблено ремонту незабаром зможуть оцінити глядачі, які вже скучили за філармонією.