Державна міграційна служба продовжує активну міжнародну роботу і розширює географію функціонування відокремлених підрозділів ДП «Документ» за кордоном. Завдяки плідній співпраці ДМС, МВС та МЗС відтепер українці можуть оформити паспортні документи не лише в Польщі й Туреччині, а й у ще двох країнах Європейського Союзу — Словаччині та Чехії. У тестовому режимі розпочато приймання заяв на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі: тут працюють мобільно-технічні комплекси — спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою «Паспортний сервіс». Обслуговування здійснюють із понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 у порядку електронної та живої черг. У Братиславі мобільні комплекси розташовано за адресою: Mlynskйnivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 поверх, територія автовокзалу). У Празі — на майданчику за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Nбmstн Republiky 656/8, 110 00, Starй Msto, Praha 1. Із наступного тижня у цих містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.
У Празі та Братиславі оформлюють українські документи
Державна міграційна служба продовжує активну міжнародну роботу і розширює географію функціонування відокремлених підрозділів ДП «Документ» за кордоном. Завдяки плідній співпраці ДМС, МВС та МЗС відтепер українці можуть оформити паспортні документи не лише в Польщі й Туреччині, а й у ще двох країнах Європейського Союзу — Словаччині та Чехії. У тестовому режимі розпочато приймання заяв на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі: тут працюють мобільно-технічні комплекси — спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою «Паспортний сервіс». Обслуговування здійснюють із понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 у порядку електронної та живої черг. У Братиславі мобільні комплекси розташовано за адресою: Mlynskйnivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 поверх, територія автовокзалу). У Празі — на майданчику за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Nбmstн Republiky 656/8, 110 00, Starй Msto, Praha 1. Із наступного тижня у цих містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.