Вчора, 30 листопада, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський проінспектував один із пунктів незламності від ДСНС України. Про результати візиту очільник МВС розповів під час прямого ефіру на телемарафоні «Єдині новини». Про це повідомляє Урядовий портал.

«На сьогодні ДСНС створено понад 1000 таких пунктів по всій країні. Також понад 900 створено в Національній поліції. Там люди можуть не тільки зігрітися, але й підзарядити телефон, відпочити, відчути себе у безпеці в надзвичайних умовах», — сказав Міністр.

З проблемних моментів Денис Монастирський акцентував на питанні мобільного зв’язку: «Зараз ми проводимо оптоволокно до таких пунктів незламності й очікуємо на Starlink, які мають надійти впродовж двох тижнів і вирішити повністю проблему».

Пункти незламності цілодобово й безкоштовно надають послуги, люди можуть відпочити й отримати кваліфіковану медичну допомогу.

Також очільник МВС наголосив, що наразі вже є трагічні випадки серед цивільного населення внаслідок отруєння чадним газом. За його словами необхідно дотримуватися правил безпеки під час використання пристроїв для генерування тепла та світла.

«Якщо це квартира, то це газова горілка, якщо це будинок — генератор. Правила безпеки мають бути дотримані, їх ви зможете знайти на сайті ДСНС. Це, звичайно, усе разом помножує залучення сил ДСНС до чергування та реагування».

Під час ефіру Міністр розповів, як діяти у разі тривалого відключення електроенергії та відсутності мобільного зв’язку: «Якщо виникає така ситуація, саме пункт незламності є тим пунктом, де можна викликати рятувальників, поліцію, швидку».

Наприкінці обговорили ситуацію на дорогах, яка склалася через непрацюючі світлофори.

«Як тільки вимикається світло, одразу збільшується кількість автомобільних та піших нарядів поліції, ми залучаємо добровольчі формування територіальних громад. З наступного тижня будемо залучати й курсантів вишів МВС, які допомагатимуть патрулювати вулиці».

Денис Монастирський звернувся до громадян та вкотре нагадав про важливість використання світловідбиваючих стрічок, які допомагають бути видимим на дорозі.