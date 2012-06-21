У шести пілотних районах області напрацьовують навички надання послуг телемедицини. Початок реалізації проекту анонсував під час наради заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк.
За його інформацією, впровадження телемедицини для жителів сільської місцевості розпочалося в Красноградському, Чугуївському, Балаклійському, Барвінківському, Харківському та Краснокутському районах. Початок тестування системи телемедичних консультацій заплановано на 20 лютого. «На базі цих пілотних районів проведуть тренінги для медичних працівників з інших районів області, — зазначив Михайло Черняк. — Поступово навчатимуть лікарів первинної ланки».
У регіоні відбуваються тестові телеконференції телемедичних консультацій. Днями пройшли консультації людей із захворюваннями шкіри між лікарями-дерматологами другого і третього рівнів надання медичної допомоги. Підсумки цього враховуватимуть під час розроблення протоколів надання телемедичних консультацій.
Для технічної реалізації проекту телемедицини в області організовано регіональну службу телемедичних послуг, яка має створити захищену інформаційну мережу, напрацювати систему відеоконференцій та передавання медичних даних у реальному часі.
«Нині із 36 ЦПМСД області 28 вже об’єднано в захищену мережу. У березні всі 36 центрів області будуть долучені до неї. Протягом року планують приєднання медичних закладів другого і третього рівнів. Комунальне підприємство «Харківські обласні комунікаційні мережі» розробило технічну документацію для створення системи захисту інформації й подало на експертизу для отримання відповідного сертифіката», — уточнив заступник керівника області.
У краї вже складено списки лікарів для проведення телемедичних консультацій. Це кардіологи, пульмонологи, ендокринологи та дерматологи — усього 17 фахівців. Окремо визначено 18 лікарів другого рівня надання медичної допомоги за аналогічними спеціальностями.