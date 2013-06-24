Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів зустріч із заступником директора World Food Programme в Україні Маріанною Уорд. Про це повідомляє Урядовий портал.

У межах постійного діалогу щодо Grain from Ukraine сторони обговорили поточний стан та подальші перспективи реалізації гуманітарної продовольчої ініціативи.

Під час зустрічі Маріанна Уорд повідомила, що World Food Programme закупила ще 60 тисяч тонн української агропродукції.

Гуманітарне зерно буде завантажене на два судна в порту Чорноморськ та спрямоване до Ефіопії. Перше судно Amira Hana вже очікує проведення інспекції спільними координаційним центром (JCC) на вхід.

Микола Сольський висловив вдячність партнерам за всебічну підтримку української ініціативи.

Сторони домовилися про подальшу координацію дій у питаннях надання гуманітарної допомоги найбіднішим країнам Африки та Азії для запобігання голоду.

Нагадаємо, Grain from Ukraine — продовольча ініціатива, спрямована на забезпечення зерном країни, які опинилися на межі голоду. Вона реалізується в партнерстві з World Food Programme. Обсяг акумульованих коштів, наданих міжнародними партнерами для української ініціативи Grain from Ukraine становить близько 200 мільйонів доларів.