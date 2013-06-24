Державний центр зайнятості підбив підсумки шостої хвилі реалізації програми «Власна справа» в рамках проекту «єРобота»: прийнято рішення надати мікрогранти для 211 успішних заявників на загальну суму 49,78 млн грн. Очікується, що після реалізації цих проектів буде створено 524 нових робочих місця. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, що програма «Власна справа» на сьогодні є найбільш популярною серед всіх грантових програм у рамках проекту «єРобота». Вона передбачає надання мікрогрантів до 250 тис. грн для малого бізнесу та мікробізнесу з умовою створення одного або двох робочих місць у залежності від розміру гранту.

Найбільша кількість переможців у шостій хвилі за програмою «Власна справа» зареєстровані:

у Рівненський області (29 осіб),

Києві (25 осіб),

на Львівщині (23 особи).

Що стосується галузей, де працюють переможці, то це:

оптова та роздрібна торгівля (72 особи),

переробна промисловість (42 особи),

тимчасове розміщення (30 осіб).

У Міністерстві економіки нагадують, що програма надання грантів для бізнесу «єРобота» розпочалась 1 липня, і вже визначено переможців шести хвиль, кожна з яких триває два тижні.

«Незважаючи на те, що реалізація програми «Власна справа» триває вже три місяці, попит на неї зі сторони бізнесу не зменшується. Підприємці продовжують писати бізнес-плани та подавати заявки на участь у програмі. Зараз Державний центр зайнятості визначив переможців шостої хвилі, до 2 жовтня триває подача заявок на сьому хвилю програми, а восьма хвиля розпочнеться з 3 жовтня. Уряд виділяє кошти на ці програми і закликає бізнес у свою чергу використовувати таку можливість для розширення і створення нових робочих місць», - заявила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що в рамках першої хвилі (01.07-10.07) програми «Власна справа» було затверджено 523 заявки на суму 120,3 млн грн, що має привести до створення 1472 потенційних робочих місця. Наступні хвилі принесли такі результати: