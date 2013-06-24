Міністерству інфраструктури України надано повноваження щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних пунктів пропуску через державний кордон. Відповідне рішення було ухвалено Урядом. Таким чином тепер Мінінфраструктури, як профільний орган, займатиметься розвитком інфраструктури у пунктах пропуску через державний кордон, незалежно від видів транспорту. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Це рішення долучає до президентського проекту «Велике будівництво» прикордонну інфраструктуру, а саме міжнародні автомобільні пункти пропуску. Зокрема «Ягодин — Дорогуськ», «Ужгород — Вишнє-Нємецьке» та «Чоп — Захонь». Наш флагманський проект: модернізація та розбудова МАПП «Ягодин — Дорогуськ». Через нього здійснюється 40 % усіх автомобільних вантажних перевезень в Україні. Нагадаю, що модернізація пунктів пропуску, підвищення їх пропускної спроможності — частина зобов’язань України у рамках домовленостей з нашими західними сусідами, зокрема Польщею. У нашої команди є відповідний управлінський досвід для того, щоб налагодити процеси модернізації автомобільних пунктів пропуску, створити комфортний простір для користувачів та нарешті розв’язати критичну проблему з чергами на українському кордоні» — розповідає Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.