Він сприяє виявленню патології на ранніх стадіях. Обладнання придбане обласним коштом.

«Першi 40 пацiєнток вже пройшли дiагностику на новому мамографi, який цьогорiч запрацював в Регіональному центрi родинного здоров'я. Цей апарат – один з майже 500 одиниць обладнання, які у 2022 роцi отримали лікарні регіону», – зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Сучасна мамографічна система – італійська. Має переваги: не потребує плівок та реактивів. Здатна робити чіткі цифрові знімки. Зображення можна вивести на монітор комп’ютера. А ще сформувати з них онлайн-архів.

Лікарня отримала мамограф наприкінці 2022 року. Нині його встановили, налаштували та вже приймають пацієнток.

«Мамографічна система дозволяє ще детальніше проводити діагностику молочних залоз. Аби на ранніх стадіях виявляти новоутворення та інші патології. Опромінення на новому апараті втричі менше, ніж на старому. Й саме дослідження тепер займає вдвічі менше часу – лише 20 хвилин», – розповіла лікар-рентгенолог Юлія Сидяга.

Фахівець зазначила, що за день можуть прийняти до 20 пацієнток.

А ще закликала жінок після 40 років проходити такі обстеження щороку.

Наталія прийшла на мамографію вперше. Каже, проконсультувалась з лікарем, взяла направлення та записалась на процедуру. Запевняє, все пройшло швидко та комфортно.

«Треба уважно ставитися до свого здоров’я. У мене в родині є схильність до онкології. Тож вирішила перевіритися і робитиму це надалі регулярно», – сказала Наталія.

Аби зробити мамографію, потрібно взяти у свого сімейного лікаря направлення.