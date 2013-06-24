Якщо ви замовляєте червоного окуня в ресторані, то очікуєте, що саме його вам і подадуть. Але чимало досліджень і звітів, проведених протягом останніх десяти років, свідчать, що з великою ймовірністю в ресторані вам подають рибу нижчого сорту й вартості, ніж заявлено в меню, повідомляє CNN.

Дослідження 2019 року, яке провела американська природоохоронна організація Oceana, засвідчило: риба, що з неї було приготовано кожну п’яту страву, яку куштували автори дослідження в ресторанах, неправильно марковано. Це означає, що споживач платить удвічі вищу ціну за те, щоб скуштувати страву з дикого лосося, а натомість йому подають лосося, вирощеного у фермерських умовах. Або клієнт може вважати, що їсть свіжоприготованого омара, а насправді його було заморожено багато місяців тому.

Для боротьби з таким видом шахрайства один з ресторанів у Дубаї використовує новітню технологію, щоб допомогти клієнтам дізнатися всі деталі про походження риби, страви з якої вони замовляють. У ресторані Rockfish гості, які замовляють рибу, разом із замовленням отримують спеціальний QR-код. За його допомогою клієнт може дізнатися, коли і де було виловлено рибу, як її транспортували, а також отримати необхідні сертифікати, які підтверджують, що її було вирощено в екологічно чистих умовах.

Шеф-кухар ресторану Марко Акваролі вважає, що таке нововведення дуже потрібне, оскільки чимало ресторанів пропонують клієнтам страви й меню із продуктів, які не відповідають їх назвам. «Морепродукція — це та галузь харчової промисловості, де часто важко чітко простежити весь ланцюжок поставок», — каже Марко Акваролі. Він наголошує: клієнти мають повне право знати, звідки походять морепродукти, за які вони платять чималі гроші.