Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вже не тільки вчені, а й звичайні полтавці помітили, що річка Ворскла почала передчасно старіти: обміліла, місцями її влітку можна перейти вбрід, заросла очеретами й іншою водяною рослинністю, замулилася. Цьому посприяли фосфати, пральні порошки, мінеральні добрива й засоби захисту рослин із полів, застарілі очисні споруди. Як можна купатися в такій воді, де можна підхопити яку завгодно заразу, від ботулізму до коронавірусу включно?
На превеликий жаль,через брак коштів у міському й обласному бюджетах про оздоровлення річки досі тільки говорили.
І ось, у цьому році, можливо, у зв’язку з наближенням виборів, влада таки нашкребла по засіках близько десяти мільйонів гривень для того, щоб почистити Ворсклу в межах пляжу «Південний», що біля однойменного залізничного вокзалу.
Ділянка на руслі, яку планують поглибити до п’яти метрів, та очисти від водоростів і посторонніх побутових предметів на дні, зокрема: скляних пляшок, відірваних рибальських блешень, іржавих бляшанок, пластикового посуду та іншого непотребу, що засмічує водойму, обмежується 450 метрами. Скоро на ній з’являться плавучі понтони. А там, дивись, у представників влади дійдуть руки й до укріплення берегів, які навесні затопляє повінню аж до прибережних житлових будинків.
Декаду тому полтавське міське УЖКГ офіційно оголосило тендер на відновлення гідрологічного режиму зазначеної річки на ділянці від залізничного мосту біля селища Дублянщина до селища Крутий берег. Це на околиці міста.
Наразі визначаються з виконавцем робіт. Переможець конкурсу стане відомий 1 липня.