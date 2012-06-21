Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Комісія Саудівської Аравії зі старожитностей оголосила про археологічне відкриття в північному регіоні країни. Там були виявлені наскальні написи, що відносяться до часу правління вавилонського царя Набоніда. Знахідка датується 540 роком до нашої ери. Подробиці публікує портал Arabnews.

Знахідка містить композицію на одній з базальтових скель, що зображає вавилонського царя, який тримає в руці скіпетр, а перед ним – кілька релігійних символів. Також тут знаходиться текст, нанесений клинописом з 26 рядків. На сьогоднішній день це найдовший клинописна запис, виявлена в Саудівській Аравії.

Подробиці про знахідку будуть опубліковані після того, як фахівці вивчать її більш детально. Знайдене зображення і написи поруч з ним доводять розширення культурних і торгових контактів між Аравійським півостровом і Месопотамською цивілізацією.

Знайдений напис знаходиться в місцевості, яка раніше називалося Фадак: це знакове для місцевих жителів місце на північному заході Аравії. Особливо важливе значення воно мало з першого тисячоліття до нашої ери до ранньої ісламської ери. На схилах навколишніх гір було виявлено кілька малюнків, наскальних написів і ранніх ісламських писань.

Нагадаємо, що Набонід (Набу-Наід) — цар Вавилонії (правив з травня 556 по 29 жовтня 539 до н. е.). На відміну від усіх своїх попередників, був не халдеєм, а корінним вавилонянином.